Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.05.2025 21:03

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da geçen ay 530 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, nisan ayında Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 530 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da geçen ay 530 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentleri başta olmak üzere geçen ay, çok sayıda baskın düzenlediği aktarıldı.

Söz konusu baskınlar sonucunda 18'i kadın, 60'ı çocuk, 530 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin zorla yerinden edildiği, altyapının tahrip edilip evlerin yıkıldığı, yüzlerce Filistinlinin de sokaklarda soruşturmaya tabi tutulduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 961 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: Gazze'de kıtlık felaket boyutunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
Bakan Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir gelecek üzerine kuracağız
21:29
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
21:17
Zelenski, ABD-Ukrayna "ekonomik ortaklık" anlaşmasını imzaladı
20:57
Hamas: Gazze'de kıtlık felaket boyutunda
20:50
Rize-Artvin Havalimanı nisanda 77 bin 895 yolcuya hizmet verdi
20:49
Euro-Med: İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde her saat bir kadını öldürüyor
Bedensel engelli milli bilek güreşçinin hedefi dünya şampiyonluğu
Bedensel engelli milli bilek güreşçinin hedefi dünya şampiyonluğu
FOTO FOKUS
Metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı
Metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ