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Güncel
AA 12.05.2025 20:35

Trump, ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik kararnameye imza attı

ABD Başkanı Donald Trump, ilaç fiyatlarının yüzde 30 ila 80 oranında düşürülmesini hedefleyen başkanlık kararnamesine imza atarak bu adımın Amerikan halkı için son yıllarda alınmış en önemli karar olduğunu belirtti.

Trump, ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik kararnameye imza attı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında ülkedeki ilaç fiyatları konusunda "tarihi" bir adım attıklarını söyledi.

Trump, "Ülke tarihimizin en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağım. Daha önce böyle bir kararnamenin imzalandığını sanmıyorum, özellikle sağlık hizmetleri konusunda, bu kadar önemlisi yoktur." dedi.

ABD'deki ilaç fiyatlarının diğer ülkelere kıyasla 5-10 kat yüksek olduğunu ve bunun, milyonlarca Amerikalının hayatını çok olumsuz etkilediğini söyleyen Trump, artık bu duruma son vereceklerini vurguladı.

ABD Başkanı, yapacakları düzenlemelerle ilaç fiyatlarını yüzde 30 ila 80 oranında düşüreceklerini, ilaç firmalarının buna ayak uydurmak durumunda olduğunu ve bunun "tarihi" bir adım olduğunu kaydetti.

Trump, ilaç firmalarının ve diğer aracıların bu sektörden çok fazla para kazandıklarını ve artık bu "gereksiz" ilave masrafların ortadan kaldırılacağını söyledi.

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