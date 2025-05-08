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Güncel
The Guardian 08.05.2025 08:16

Sekiz yaşındaki çocuk annesinin telefonunu kullanarak 70 bin tane lolipop siparişi verdi

Kentucky'de yaşayan bir anne, sekiz yaşındaki oğlunun, telefonunu kullanarak 70.000 lolipop sipariş etmesiyle zorlu bir durumla karşılaştı.

Sekiz yaşındaki çocuk annesinin telefonunu kullanarak 70 bin tane lolipop siparişi verdi

Pazar günü, Holly LaFavers banka hesabında 4.200 dolarlık bir harcama fark etti ve oğlunun, Amazon hesabı üzerinden büyük bir şeker siparişi verdiğini fark etti.

Good Morning America'ya konuşan LaFavers, "Henüz maaşımı almıştım, banka hesabımı kontrol ettiğimde eksiye düştüğünü görünce hemen panikledim," dedi.

Arkadaşlarına dağıtmak istedi

LaFavers, fetal alkol spektrum bozukluğu (FASD) bulunan ve 2 yaşında evlat edindiği oğlu Liam'ın, arkadaşlarına ödül olarak şeker dağıtmak istediğini belirtti.

"O, arkadaşlarına nazik davranıyordu, onların mutlu olmalarını istiyordu."

LaFavers, teslimatı iptal etmeye çalıştı ancak Amazon, 22 kutu şekeri zaten evine teslim etmişti.

LaFavers, siparişi bekleyerek kalan 8 kutu şekeri reddetti. Ancak iade almakta zorluk çekti. 

LaFavers, sosyal medyayı kullanarak durumu paylaştı. Facebook'ta, "Merhaba herkes! Liam 30 kutu lolipop siparişi verdi ve Amazon iade almıyor" yazdı.

Arkadaşları, ailesi ve tanımadığı kişiler, kutuları almak için yardım etti. İki saat içinde her kutu satıldı.

Amazon para iadesi yaptı

LaFavers, sosyal medya üzerinden yaptığı bir güncellenmiş paylaşımda, "Bankayla uzun görüşmelerin ardından ve birkaç haber kanalıyla konuşarak Amazon bana para iadesi yapacaklarını açıkladı!" diye yazdı.

LaFavers, "Bize yardımcı olmak için kutu almayı teklif eden herkese teşekkür ederim. Sipariş ettiğiniz şeyleri size teslim etmek ya da istediğiniz bir hayır kurumuna bağışlamak mutluluk verecek. Lütfen DM yoluyla tercihinizi iletin," dedi.

Amazon, People dergisine yaptığı açıklamada, para iadesini doğruladı ve "Bu müşterimizle doğrudan çalışarak, yapışkan bir durumu tatlı bir şeye dönüştürebildiğimiz için mutluyuz," dedi.

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