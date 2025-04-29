Dağda hastalanınca kurtarılan genç, telefonunu almaya gidince yine hastalanıp yine kurtarıldı

Japonya’da, Fujisan’a tırmanmaya çalışan 27 yaşındaki bir dağcı bir hafta içinde iki kez kurtarıldı. Shizuoka Eyalet Polisi’nin verdiği bilgilere göre, ilk olarak salı günü, zirveye ulaştıktan sonra yüksek irtifa hastalığına yakalanan Çinli üniversite öğrencisi dağcı, rahatsızlanınca kurtarma ekiplerince indirildi.

Ancak genç dağcı, dağda unuttuğu cep telefonu ve kişisel eşyalarını almak için cumartesi günü yeniden tırmanışa geçti. Ne var ki 3 bin metrenin üzerindeki irtifada ikinci kez fenalaşınca, yine kurtarılmak zorunda kaldı. Sağlık durumunun hayati tehlike arz etmediği bildirildi.

Söz konusu tırmanışlar, Fujisan’ın resmî tırmanış sezonu olan 10 Temmuz - 10 Eylül tarihleri dışında gerçekleşti. Bu dönemin dışında dağa çıkanlar için ciddi riskler bulunuyor. Resmî internet sitesine göre, sezon dışı dönemde tüm dağ yolları kapalı, tabelalar sökülmüş durumda; ayrıca konaklama kulübeleri, tuvaletler ve ilk yardım noktaları da hizmet vermiyor.

Yeniden düzenlenen kurallarla daha güvenli bir tırmanış hedefleniyor

Yoğunluk ve güvenlik sorunları nedeniyle, dağın bulunduğu Shizuoka ve Yamanashi eyaletleri, 2025 tırmanış sezonu öncesi yeni düzenlemelere gitti. Artık zirveye çıkmak isteyenler kişi başı 4.000 yen (yaklaşık 28 dolar) ödemek ve internet üzerinden önceden rezervasyon yaptırmak zorunda olacak. Günlük en fazla 4.000 ziyaretçi kabul edilecek.

Bu ücret, 2024’te uygulamaya konulan ve o dönem 2.000 yen olan zorunlu “turist vergisi”nin iki katı. 2023’e kadar ise yalnızca gönüllü olarak 1.000 yen bağış yapılması teşvik ediliyordu.

Yetkililer, özellikle dağa hazırlıksız çıkan turistlerden kaynaklanan kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Parmak arası terlik veya sandalet gibi uygun olmayan ekipmanlarla tırmanan kişilerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Bu nedenle, Shizuoka Eyaleti dağa girişte kısa bir güvenlik eğitimi ve ardından bilgi testini zorunlu hale getirdi.

Ayrıca yeni düzenlemeler kapsamında, dağ yolları her gün saat 14.00 ile 03.00 arasında yalnızca dağ evlerinde konaklayanlara açık olacak. Bu uygulamayla günübirlik ve kontrolsüz tırmanışların azaltılması planlanıyor.

Yamanashi Valisi Koutaro Nagasaki, “Fujisan gibi dünya mirası bir değeri gelecek nesillere aktarmak için kapsamlı güvenlik önlemlerini kararlılıkla uygulayacağız” dedi.

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