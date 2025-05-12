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Dünya
AA 12.05.2025 20:56

Hamas: Gazze'de kıtlık felaket boyutunda

Hamas, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutarak gıda ve ilaç girişini engellemeye devam etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde kıtlığın "felaket boyutuna" ulaştığı uyarısında bulundu.

Hamas: Gazze'de kıtlık felaket boyutunda
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalcilerin yardımların girişini engellemeyi sürdürmesi, Gazze Şeridi'nde derinleşen kıtlık ve insani felaketi kasten oluşturduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki kıtlık, kuşatmanın ve gıda ile ilaç girişinin engellenmesinin devam etmesiyle felaket boyutuna ulaştı." denildi.

Yardım akışının sağlanması için geçiş noktalarının derhal açılmasını çağrısı yapan Hamas, bu sürecin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ve İsrail makamlarının müdahalesi olmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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