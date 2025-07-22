Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.07.2025 21:05

DSÖ: İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'den çekilmeyeceğiz ve operasyonlarımızı genişleteceğiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in dün personel yerleşkesi ve ana deposuna yönelik 3 kez saldırı düzenlemesinin ardından, "Gazze'den çekilmeyeceğiz ve operasyonlarımızı genişleteceğiz." mesajını verdi.

DSÖ: İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'den çekilmeyeceğiz ve operasyonlarımızı genişleteceğiz

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki personel yerleşkesinin ve ana deposunun 3 kez İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve bir personelinin gözaltında tutulduğunu anımsatan Peeperkorn, aynı zamanda "tahliye emirlerinin" de operasyonlarını büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Peeperkorn, tüm bunlara rağmen, "Gazze'den çekilmeyeceğiz ve operasyonlarımızı genişleteceğiz." vurgusunu yaptı.

Bunun İsrail'e karşı bir meydan okuma olup olmadığının sorulması üzerine Peeperkorn, "Evet bu bir haykırış ve baş kaldırma. Her zamandan daha fazla buna ihtiyaç var. Kalacağız, genişleyeceğiz ve hizmet sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Peeperkorn, İsrail'in ana depoya saldırısını Gazze'de sağlık tesislerinin sistematik olarak hedef alınmasının bir parçası olarak değerlendirdiklerini aktararak, çok sayıda tıbbi malzemenin saldırı sonucu yok edildiğini kaydetti.

Üye ülkelere acilen DSÖ'ye olan desteklerini artırma çağrısında bulunan Peeperkorn, aynı zamanda personelinin serbest bırakılması için İsrail'e çağrısını yineledi.

Peeperkorn, İsrail'in tüm BM tesislerinin yeri ve koordinatlarını bildiğini ve özellikle ana depodan haberdar olduğunu ifade etti.

Tüm insani yardım tesislerinin korunması gerektiğinin altını çizen Peeperkorn, buna rağmen çok sayıda tıbbi malzeme bulunan bir deponun doğrudan vurulduğunu ve sonra ateşe verildiğini anlattı.

"Gazze'nin her yerinde açlık vakalarında çok ciddi artış var"

Gazze'nin her yerinde açlık vakalarının arttığı uyarısında da bulunan Peeperkorn, özellikle 5 yaş altı çocuklar, hamile kadınlar ve emziren annelerde açlık vakalarında daha önce hiç görülmemiş boyutta çok ciddi bir artış olduğunu bildirdi.

Peeperkorn, bunun çok ciddi bir sorun olduğunun altını çizerek, Gazze ziyaretlerinde korkunç görüntülere tanıklık ettiğini, 5 yaşında bir kız çocuğunun 2 yaşında görünüme sahip olduğunu ifade etti.

DSÖ, dün Deyr el-Belah'taki personel yerleşkesinin ve ana deposunun 3 kez İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve bir personelinin alıkonulduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
BM: Genel Sekreter, ABD'nin UNESCO'dan ayrılma kararını derin üzüntüyle karşıladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:41
BM: Gazze'de tüm güvencelere rağmen gıda tırlarına yaklaşan siviller vuruluyor
21:31
TCG Kocatepe belgeselinin ilk gösterimi, KKTC'de yapıldı
20:51
BM: Genel Sekreter, ABD'nin UNESCO'dan ayrılma kararını derin üzüntüyle karşıladı
20:34
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin kendisini Çin'e davet ettiğini söyledi
20:11
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda orman yangını: Bir köy tahliye edildi
20:06
Trump: Filipinler ile ticaret anlaşmasına yakınız
Katil İsrail, yardım almak için toplanan Filistinlilere saldırdı
Katil İsrail, yardım almak için toplanan Filistinlilere saldırdı
FOTO FOKUS
Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ