BM: Genel Sekreter, ABD'nin UNESCO'dan ayrılma kararını derin üzüntüyle karşıladı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Dujarric, ABD'nin kararına ilişkin, "BM Genel Sekreteri, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'la birlikte ABD'nin örgütten ayrılma kararını derin üzüntüyle karşılıyor." ifadesini kullanmakla yetindi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ülkesinin BM içinde "ayrım gördüğünü" ileri sürmesi ve İsrail'e karşı "ayrımcılık yapıldığını" savunmasıyla ilgili ise Dujarric, BM Sekretaryası personeli ya da kurumların başkanlarının bu örgütün çeşitli yasama organlarında delegasyonların yaptığı açıklamalardan sorumlu tutulamayacağını söyledi.

Dujarric, UNESCO açısından bakıldığında ise özellikle Genel Direktör'ün şahsen antisemitizmle mücadelede ön saflarda yer aldığına dikkati çekti.

Her üye devletin BM teşkilat sisteminin işleyişiyle ilgili bazı şikayetlerinin olduğunu anımsatan Dujarric, "Bizim tüm üye devletlere verdiğimiz mesaj ise şudur: Eğer bir şeyi değiştirmek istiyorsanız katılım sağlayın." ifadelerini kullandı.

ABD, çekilme kararını duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ülkesinin UNESCO'dan ayrılma kararının UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a iletildiğini açıklamıştı.

Bruce, Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından paylaştığı yazılı açıklamada, "UNESCO'nun, Filistin Devletini (BM'ye) üye devlet olarak kabul etme kararı, ABD politikasına aykırı olarak oldukça sorunludur ve örgüt içinde İsrail karşıtı söylemin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur." ifadelerine yer vermişti.

ABD, Başkan Donald Trump döneminde iki, örgüt tarihinde üçüncü kez UNESCO'dan çekilmiş oldu.

ABD ilk kez, 1981-1989 yıllarındaki Başkan Ronald Reagan döneminde 1984'te UNESCO'dan çekilmişti.

ABD, Trump'ın ilk dönemine denk gelen 2017'de UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle ayrılmıştı.

2021-2025'e denk gelen Joe Biden yönetiminde ABD yönetimi, 2023'te yeniden UNESCO'ya dönmüştü.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Paris merkezli UNESCO, BM'nin küresel eğitim, bilim ve kültür faaliyetlerine odaklanıyor.