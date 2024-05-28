DSÖ, İsrail'in Refah'taki kampa saldırısını kınadı

Ghebreyesus, saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

26 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunan çadırlarda barınan 45 yerinden edilmiş Filistinlinin öldüğü hava saldırısını kınadıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Saldırıda yaralananlar, tedavi için halihazırda tamamıyla dolu olan DSÖ destekli travma stabilizasyon noktasının yanı sıra Refah'taki diğer sahra hastanelerine sevk edildi" ifadesini kullandı.

Refah'ta şiddetin artmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, 1 milyon yerinden edilmiş kişinin bir kez daha yerinden edildiğini ve "Gazze'de bulunmayan güvenliğin arayışında olduğunu" kaydetti.

Refah Sınır Kapısı'nın 6 Mayıs'tan bu yana kapalı olması, yakıt kıtlığı yaşanması, insani yardımların Gazze'ye girişi ve dağıtılmasındaki sorunların yanı sıra yardım misyonlarının sık sık gecikmesi ile reddedilmesinin oluşturduğu olumsuz duruma işaret eden Ghebreyesus, bu durumun sağlık sistemini destekleme yeteneklerini kısıtladığını ifade etti.

Gazze'deki hastanelerin yalnızca 3'te 1'inin kısmen işlevsel durumda olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bunların, yeterli malzeme, ekipman, yakıt eksikliği ve yorgun personel nedeniyle ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını vurguladı.

Ghebreyesus, paylaşımında "Refah Sınır Kapısı'nı açın. Görevlilerin zamanında ilerleyebildiğinden emin olun. Sivilleri ve sağlık hizmetlerini koruyun. Ateşkes sağlanmalı" ifadelerine yer verdi.