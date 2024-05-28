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Dünya
AA 28.05.2024 12:51

DSÖ, İsrail'in Refah'taki kampa saldırısını kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

DSÖ, İsrail'in Refah'taki kampa saldırısını kınadı
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

26 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunan çadırlarda barınan 45 yerinden edilmiş Filistinlinin öldüğü hava saldırısını kınadıklarını kaydeden Ghebreyesus, "Saldırıda yaralananlar, tedavi için halihazırda tamamıyla dolu olan DSÖ destekli travma stabilizasyon noktasının yanı sıra Refah'taki diğer sahra hastanelerine sevk edildi" ifadesini kullandı.

Refah'ta şiddetin artmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, 1 milyon yerinden edilmiş kişinin bir kez daha yerinden edildiğini ve "Gazze'de bulunmayan güvenliğin arayışında olduğunu" kaydetti.

İsrail, Refah'ı bombalarken kutlama yaptı
İsrail, Refah'ı bombalarken kutlama yaptı

Refah Sınır Kapısı'nın 6 Mayıs'tan bu yana kapalı olması, yakıt kıtlığı yaşanması, insani yardımların Gazze'ye girişi ve dağıtılmasındaki sorunların yanı sıra yardım misyonlarının sık sık gecikmesi ile reddedilmesinin oluşturduğu olumsuz duruma işaret eden Ghebreyesus, bu durumun sağlık sistemini destekleme yeteneklerini kısıtladığını ifade etti.

Gazze'deki hastanelerin yalnızca 3'te 1'inin kısmen işlevsel durumda olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bunların, yeterli malzeme, ekipman, yakıt eksikliği ve yorgun personel nedeniyle ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını vurguladı.

İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu

Ghebreyesus, paylaşımında "Refah Sınır Kapısı'nı açın. Görevlilerin zamanında ilerleyebildiğinden emin olun. Sivilleri ve sağlık hizmetlerini koruyun. Ateşkes sağlanmalı" ifadelerine yer verdi.

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