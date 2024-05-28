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Dünya
AA 28.05.2024 12:39

Avustralyalı yolcu, havadaki uçağı birbirine kattı

Avustralya'da koridorda çıplak koşarak uçuş görevlisine vuran ve kokpitin kapısını yumruklayarak uçağın dönmesini isteyen yolcu, ortalığı birbirine kattı.

Avustralyalı yolcu, havadaki uçağı birbirine kattı
[Fotograf: Reuters]

Virgin Australia hava yolu şirketine ait VA696 sefer sayılı uçak, Perth şehrindeki Perth Havalimanı'ndan Melbourne'a gitmek üzere kalkış yaptı.

Yaklaşık 3,5 saat sürmesi beklenen uçuş, bir yolcunun garip davranışları dolayısıyla yarıda kesildi.

İsmi açıklanmayan yolcu, seyahat sırasında koridorda çıplak koşarak bir uçuş görevlisine vurdu ve uçağın dönmesini istedi.

Kokpitin kapılarını yumruklayan yolcu, uçakta görevli emniyet personeli tarafından etkisiz hale getirildi.

Basına yansıyan görsellerde, bu kişinin, elleri kelepçeli halde uçağın koridoruna yatırıldığı görüldü.

Virgin Australia hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, kargaşaya yol açan yolcu nedeniyle uçağın Perth Havalimanı'na döndüğü belirtildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda polis, uçağı birbirine katan yolcuyu gözaltına aldı.

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