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Dünya
AA 10.04.2025 17:20

DSÖ: Geçen hafta Gazze'deki BM misyonlarının yüzde 75'i engellendi veya reddedildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta, İsrail ablukası ve saldırıları altında bulunan Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) misyonlarının yüzde 75'inin engellendiğini veya reddedildiğini bildirdi.

DSÖ: Geçen hafta Gazze'deki BM misyonlarının yüzde 75'i engellendi veya reddedildi
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye 2 Mart'tan bu yana tam bir abluka uygulandığını, tüm gıda ve ilaç girişinin engellendiğini hatırlatan Ghebreyesus, "Geçen hafta Gazze'deki BM misyonlarının yüzde 75'i reddedildi veya engellendi. Bu abluka aileleri aç ve yetersiz beslenmiş bırakıyor, temiz su, barınak ve yeterli sağlık hizmetine ulaşmalarını engelliyor. Bu durum hastalık ve ölüm riskini artırıyor." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, ateşkes sırasında Gazze'deki sağlık sistemini güçlendirmek ve depolarını doldurmak için tüm fırsatları değerlendirdiğini belirtti.

"6 haftalık ablukanın ardından, bu kaynaklar tehlikeli derecede azaldı ve 2 ila 4 hafta içinde tükenecek." ifadesini kullanan Ghebreyesus, 2 yaşın altındaki 60 bin çocuğu korumaya yetecek olan 180 bin doz aşısının Gazze'ye girmesine izin verilmediğini ve bu durumun yeni doğanlar ile küçük çocukları riske attığını söyledi.

Ghebreyesus, "Ateşkesin bozulmasından bu yana, yaklaşık 400 bin kişi tekrar yerinden edildi. Gidecek güvenli bir yeri olmayan, 500 çocuk dahil yaklaşık 1500 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Sağlık sistemi yalnızca kısmen çalışıyor ve bunalmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail ordusu, 23 Mart'ta 15 sağlık ve insani yardım çalışanını öldürdü"

Gazze'deki sağlık sistemine saldırıların sürdüğünü de vurgulayan Ghebreyesus, Ekim 2023'ten bu yana 400'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü anımsattı.

Ghebreyesus, "İsrail ordusu 23 Mart'ta bir tıbbi ve acil durum konvoyuna saldırarak 15 sağlık ve insani yardım çalışanını öldürdü. Güvenlik risklerine, erişim kısıtlamalarına ve azalan malzemelere rağmen DSÖ, Gazze'de kalmaya devam ediyor." dedi.

DSÖ ve ortaklarının dün Gazze'deki 18 hasta ile 29 refakatçinin Norveç, Malta, Lüksemburg ve Romanya'ya tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiğini belirten Ghebreyesus, 10 binden fazla diğer hastanın hala tahliye edilmeyi beklediğinin altını çizdi.

Ghebreyesus, "Yardım ablukasının acilen kaldırılması, sağlık hizmetlerinin korunması, Gazze genelinde engelsiz insani erişimin sağlanması, günlük tıbbi tahliyelerin derhal yeniden başlatılması, Gazze'de tutuklu bulunan rehinelerin serbest bırakılması ve her şeyden önce ateşkes çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

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