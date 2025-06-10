DSÖ, Gazze'nin güneyindeki Emel Hastanesinin hizmet dışı kaldığını bildirdi

Ghebreyesus, Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Han Yunus'taki Emel Hastanesi, çevresinde artan saldırılar nedeniyle şu anda hizmet dışı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, hastaneye erişimin engellendiğini ve bunun daha fazla önlenebilir ölüme yol açtığını kaydetti.

Ghebreyesus, hastanede bakıma ihtiyacı olan hastaların olduğunu ancak yeni hastaların kabul edilmediğini belirtti.

Emel Hastanesinin kapanmasıyla Nasır Hastanesinin artık Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yoğun bakım ünitesi bulunan tek hastane olarak kaldığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bir kez daha acil ateşkes, sağlık tesislerinin korunması, temel ilaçlara ve tıbbi malzemelere engelsiz erişim çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.