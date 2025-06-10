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Dünya
AA 10.06.2025 14:57

İngiltere'de 96 parlamenter, İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi

İngiltere'de Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyesi 96 parlamenter, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a yazdıkları mektupta İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep etti.

İngiltere'de 96 parlamenter, İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi
[Fotograf: AA]

İngiltere parlamentosunun alt ve üst kanadının üyesi 96 isim, Başbakan Starmer'a hitaben işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlardan duydukları endişeleri dile getiren bir mektup kaleme aldı.

Mektupta, "İngiltere'yi İsrail'in uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal etmesi karşısında karşılık vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımların gerekliliğine vurgu yapılarak bugüne kadarki yaptırım kararlarının yeterli olmadığı kaydedildi.

Aynı zamanda şiddet yanlısı olan bu kişilerin Filistinlilerin evlerini yakarken İsrail güvenlik güçlerinin müdahaledeki başarısızlığına dikkat çekilen mektupta, "İsrail'in işgalci güç olarak Filistinlileri koruma görevi vardır ancak bu tarz saldırıları önlemekte ve cezalandırmakta başarısızdır." denildi.

Mektupta, İsrail'in Filistin topraklarının gasbedilmesini desteklediği vurgulanarak "Neredeyse olayların yarısında İsrail güvenlik güçleri saldırganlara eşlik etti ya da aktif olarak onları destekledi." ifadeleri kullanıldı.

Parlamenterler birçok uluslararası mahkemenin ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen İsrail'in Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da 750 bin İsraillinin Filistin topraklarını gasbetmesini desteklediği hatırlatıldı.

Zorla yerinden etmenin bir savaş suçu olduğu belirtilen mektupta, Filistin topraklarında İsrail yerleşimi kurulmasının Filistin'in varlığını tehlikeye attığına işaret edildi.

Mektupta, İngiltere'nin de uluslararası hukuktan kaynaklanan soykırımı önleme, uluslararası insancıl hukuka saygıyı sağlama, uluslararası hukuk ihlallerini tanımama, yardımcı olmama ve ihlaller karşısında işbirliği ve ticareti durdurma gibi sorumlulukları olduğu kaydedildi.

"Şu anki İngiltere politikaları bu sorumlulukları yerine getirmiyor." ifadesi kullanılan mektupta, İngiltere'nin İsrail'e karşı yaptırımlar uygulama, gasbedilen Filistin topraklarından ticareti yasaklama ve var olan İngiltere-İsrail Ticaret Anlaşmasının askıya alınması talebi yer aldı.

Mektuba Lordlar Kamarası üyesi 8 Lord, 13 Barones, 3 Piskopos ile Avam Kamarası üyesi 72 milletvekili imza attı.

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