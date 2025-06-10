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Dünya
AA 10.06.2025 14:53

Soykırımcı İsrail, Madleen gemisinde alıkoyduğu 4 aktivisti sınır dışı ediyor

İsrail, Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden aralarında Greta Thunberg'in de yer aldığı 4 kişiyi sınır dışı ediyor.

Soykırımcı İsrail, Madleen gemisinde alıkoyduğu 4 aktivisti sınır dışı ediyor
[Fotograf: DHA]

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, alıkonulan 12 insan hakları aktivisti ülkelerine gönderilmek üzere gece saatlerinde Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'na getirildi.

Sunulan "sınır dışı evraklarını" imzalamayı reddeden aktivistlerden 8 kişinin işlemlerinin tamamlanması için hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Aktivistlerin kendi ülke diplomatik temsilcileriyle Ben Gurion Havalimanı'nda görüştüğü aktarıldı.

Akvitistlerin hukuki temsilciğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, 12 aktivistten 11'iyle avukatlarının görüştüğünü, 4 aktivistin ülkeden ayrıldığını ya da ayrılmak üzere olduğunu paylaştı. Kalan 8 aktivistin gözaltına alındığı ve sınır dışı kararına itiraz ettikleri için mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Adalah, aktivistlerin bugün Göç Mahkemesi'ne çıkarılacağını ve tutuldukları Ramle kentindeki Givon hapishanesine avukatların gittiğini bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı evrakını imzalayan İsveç vatandaşı iklim aktivisti Greta Thunberg'in uçağa bindirilirken elleri arkadan bağlı ve kabinde yolcu koltuğunda elleri serbest oturduğu fotoğrafı paylaştı.

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Ariel de açıklamasında, İsrail Nüfus ve Göç İdaresi'ne 12 aktivist hakkında ülkeye giriş yasağı uygulanması talimatı verdiğini duyurdu.

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