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Dünya
AA 10.06.2025 11:54

Katil İsrail, Kurban Bayramı boyunca insani yardım ekiplerinin Gazze'ye girişine izin vermedi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye herhangi bir insani yardım ekibinin girişine izin vermediğini bildirdi.

Katil İsrail, Kurban Bayramı boyunca insani yardım ekiplerinin Gazze'ye girişine izin vermedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haq, İsrail'in Kurban Bayramı'nın ilk günü cumadan başlayarak bayram boyunca sınır kapılarında insani yardım ekibinin girişine ve yardım dağıtımına izin vermediğini açıkladı.

Gazze'deki insani durumun benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını belirten Haq, gıda yardım noktalarına yapılan saldırılar nedeniyle Gazzelilerin yiyecek bulmak için hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kaldığının altını çizdi.

Haq, "Hiç kimse hayatını riske atmak ile ailesini doyurmak arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılmamalıdır." dedi.

İsrail'in insani yardım ambargosunu gevşetmek zorunda kaldığı 19 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yalnızca 4 bin 600 metrik ton buğday unu sağlayabildiklerini kaydeden Haq, bu yardımların çoğunun, varış yerlerine ulaşmadan açlık çeken Gazzeliler tarafından tüketildiğini ifade etti.

Haq, Gazze'deki her aileye en az 1 çuval un sağlanması için 8 ila 10 bin metrik ton una ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Gazze'ye sürekli ve sınırsız yardım akışı mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamalıdır." diye konuştu.

Farhan Haq, "İsrail işgalci güç olarak, Gazze'de kamu düzeni ve güvenliğini sağlama konusunda sorumluluk taşımaktadır." ifadesini kullandı.

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