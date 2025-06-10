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Dünya
AA 10.06.2025 12:25

Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 11 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Avusturya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulunan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Polis, olayda saldırgan dahil 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırı nedeniyle Başbakan Christian Stocker, bütün programını iptal ederken İçişleri Bakanı Gerhard Karner saldırının düzenlendiği Graz'a hareket etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 10 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü.

Okul tahliye edildi

Graz kentinin bağlı olduğu Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve başka bir tehlikenin beklenmediği duyuruldu.

Yaralıların hastanelere ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, bölgeye polis birliklerinin sevk edildiği, okulun boşaltıldığı ve herkesin toplanma noktasına götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Avusturya Cumhurbaşkanı ile Başbakanı'ndan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu dehşet kelimelerle ifade edilemez. Bugün Graz'daki bir okulda yaşananlar ülkemizin kalbini derinden sarsmıştır." ifadelerine yer verdi.

Van der Bellen, Avusturya'nın yas tuttuğunu ve acı çeken herkesle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Başbakan Christian Stocker, saldırıyı tüm ülkeyi derinden sarsan "ulusal bir trajedi" diye nitelendirerek olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Stocker, tüm Avusturya'nın hissettiği acıyı tarif etmek için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirterek dayanışma mesajı verdi.

3 günlük yas ilan edildi

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye yerel saatle 10.00 sularında eski bir öğrenci silahlı saldırı düzenlemiş, saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, saldırıda en az 12 kişinin yaralandığını belirtmiş ve saldırganın kimliğini Graz kenti çevresinde yaşayan 21 yaşında bir Avusturyalı olarak açıklamıştı.

Saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiğini aktaran yetkililer, saldırganın bu eylemi, ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Başbakan Christian Stocker, dayanışma mesajı vererek, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

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