Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.02.2024 10:51

DSÖ: Gazze'deki korkunç şiddet ve acı sona ermeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bini aştığını belirterek, "Bu korkunç şiddet ve acı sona ermeli." dedi.

DSÖ: Gazze'deki korkunç şiddet ve acı sona ermeli
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bini aştığını, bunların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu bildirdi.

Gazze'de 70 bini aşkın Filistinlinin de yaralandığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu korkunç şiddet ve acıların sona ermesi gerekiyor. Ateşkes." açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Ukrayna: Rusya'ya ait savaş uçağını düşürdük
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Uçak gemisi için konsept tasarım başladı
12:00
ABD'den F-16 teklif mektubu geldi
12:14
Antalya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
11:49
İsrail hapishanelerinde bir Filistinli hayatını kaybetti
11:49
Bu hafta 9 film vizyona giriyor
11:43
Demir yollarının yük taşımacılığındaki payı artacak
Madenciler, enkazdan çıkardıkları Songül'ü ilk para karate turnuvasında yalnız bırakmadı
Madenciler, enkazdan çıkardıkları Songül'ü ilk para karate turnuvasında yalnız bırakmadı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ