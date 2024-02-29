Kanada, Gazze Şeridi'ne en kısa sürede havadan insani yardım ulaştırmayı planlıyor

Hussen, Ottawa'nın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım ulaştırmak amacıyla yeni seçenekleri araştırdığını belirtti.

Bakan Hussen, Ürdün gibi bölgedeki diğer ülkelerle Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede havadan yardım sağlanmasının masada olduğunu bildirdi.

Hussen, geçen hafta yaptığı açıklamada yardımların, ihtiyaç duyulanın çok ötesinde olduğuna işaret ederek, denetim sürecinin malzemelerin hareketini yavaşlattığını kaydetmişti.

Ocak ayında açıklanan 30 milyon Kanada doları yardımla, Kanada'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana kuşatma altındaki bölgeye yardımlarının 100 milyon Kanada dolarını bulacağı belirtiliyor.

Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün ile 27 Şubat'ta İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım indirdiği duyurulmuştu.