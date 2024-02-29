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Dünya
AA 29.02.2024 09:46

İsrail, Gazze'de yerleşim yerlerine düzenlediği son saldırılarla en az 30 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal ettiği Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 30 sivil öldü.

İsrail, Gazze'de yerleşim yerlerine düzenlediği son saldırılarla en az 30 kişiyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat ve Bureyc mülteci kamplarını bombaladı.

Söz konusu kamplara yönelik saldırılarda yaşamını yitiren 25 Filistinlinin Deyr el-Belah bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği aktarılan habere göre, öldürülenlerin çoğu kadın ve çocuk.

İsrail savaş uçaklarının doğrudan evleri hedef aldığı saldırılarda kamplarda büyük yıkım olurken, enkaz altında kalan çok sayıdaki cansız bedene henüz ulaşılamadı.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini de topçu atışlarıyla hedef alması sonucu öldürülen 5 Filistinlinin cesedinin de Gazze Avrupa Hastanesine götürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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