Ghebreyesus, DSÖ merkezindeki haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ghebreyesus, "3 yıl sonra, rakamın daha fazla olduğunu bilmemize rağmen, bu süreçte COVID-19 nedeniyle neredeyse 7 milyon ölüm rapor edildi. Şu anda kesinlikle pandemi sırasındaki herhangi bir dönemde olduğumuzdan çok daha iyi bir konumdayız. Son bir ay içerisinde bildirilen haftalık ölüm sayısının, ilk kez üç yıl önce "pandemi" kelimesini ilk kullandığımız zamandan daha düşük olduğunu görmek çok sevindirici. Bu yıl, COVID-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini söyleyebileceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Şu anda COVID-19'un için halk sağlığı acil durumu olmadığını söyleyecek noktada olmadıklarını dile getiren Ghebreyesus, geçen hafta COVID-19 nedeniyle 5 binden fazla ölümün rapor edildiğini, bunun önlenebilen ve tedavisi olan bir hastalık için çok fazla olduğunu anlattı.

COVID-19 verilerini paylaşma çağrısı

Ghebreyesus, COVID-19 Patojenlerinin Kökenini Araştırmak İçin Bilimsel Danışma Grubu'nun (SAGO) 14 Mart'ta toplandığını, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezindeki (CDC) araştırmacılar ve uluslararası bilim insanı grubundan veri analizlerini SAGO'ya sunmalarını istediklerini anlattı.

Bu verilerin "Pandemi nasıl başladı?" sorusuna kesin bir yanıt vermediğini ancak her birinin kendilerini bu cevaba biraz daha yaklaştırdığını söyleyen Ghebreyesus, Kovid-19'un kökenlerinin incelemesiyle ilgili her veri parçasının hızlı bir şekilde uluslararası toplumla paylaşılması gerektiğine işaret etti.

Ghebreyesus, "Bu veriler 3 yıl önce paylaşılabilirdi ve paylaşılmalıydı. Çin'i veri paylaşımında şeffaf olmaya, gerekli incelemeleri yapmaya ve sonuçları paylaşmaya davet etmeye devam ediyoruz. Salgının nasıl başladığını anlamak hem ahlaki hem de bilimsel zorunluluk olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.