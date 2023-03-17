Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 18:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Stoltenberg: Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum.
[Temsili Fotoğraf: AA]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Finlandiya ve İsveç, NATO'yu güçlendirecek. Tüm müttefikler, her ikisinin de mümkün olan en kısa sürede tam üye olması gerektiği konusunda hemfikirdir" dedi.
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Etiketler: Jens Stoltenberg Finlandiya İsveç NATO
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