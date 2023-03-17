Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, kasırga nedeniyle ülkedeki ölü sayısının arttığına dikkati çekti.

Chakwera, sadece Malavi'de en az 326 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Yerel basındaki haberde de Mozambik'te ise ölü sayısının 50'yi geçtiği, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kasırgadan etkilenenler için kamplar kuruldu

Malavi'nin güneyini etkisi altına alan fırtınada evini terk etmek zorunda kalanlar için 300 kamp kuruldu.

Binlerce kişi evsiz kalırken, uluslararası yardım çağrısı yapıldı.

Malavi'de dün ülke genelinde tüm bayraklar yarıya indirilerek hayatını kaybedenler için 14 günlük yas ilan edilmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.