Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar ağır COVID-19 hastalarına damardan verilen Tocilizumab'ın ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda Tocilizumab ile COVID-19 tedavisinin, DSÖ'nün ön yeterliliğinden geçen 7'nci tedavi yöntemi olduğu kaydedildi.

Şimdilik ağır ve kritik hastalara tavsiye edilecek

İlaç şimdilik sadece ağır ve kritik hastalara tavsiye edilecek ve standart COVID-19 tedavi ekipmanları bulunan klinik ortamlarda, sağlık çalışanlarının nezaretinde uygulanacak.

Tocilizumab'ın tek dozunun 500-600 dolar olduğu, fakat birden fazla üreticinin küresel pazara girmesi durumunda fiyatının düşebileceği belirtildi.

Dünyada 120 civarında ülkede eklem iltihabı tedavisinde kullanılan Tocilizumab, bir süredir bazı ülkelerde COVID-19 tedavisi için ağır hastalar üzerinde deneniyordu.

Dünya Sağlık Örgütü en son 14 Ocak'ta eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın COVID-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti.