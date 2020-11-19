Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
DSÖ, Afrika'da nüfusun beşte birine aşı yapmayı hedefliyor
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika genelinde nüfusun en az yüzde 20'sine koronavirüs aşısı yapmayı hedefliyor.
DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, Covid-19 aşısıyla ilgili Afrika ülkelerinin hazırlanması gerektiğini dile getirdi.
Moeti, "Covid-19 müdahale ekibi, mümkün olan en kısa sürede Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Covid-19 aşısı yapmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.
Aşıya hazırlık için Afrika ülkeleriyle koordineli çalıştıklarının altını çizen Moeti, her ülkenin aşı dağıtımındaki lojistik kapasitesini değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.
Afrika kıtasında Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 11 bin 202 oldu.
Etiketler: Koronavirüs
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