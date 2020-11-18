ABD merkezli bir düşünce kuruluşu aralarında Cezayir, Kuveyt, Lübnan, Suudi Arabistan'ın da yer aldığı 13 Arap ülkesinde kamuoyu yoklaması yaptı.

Ankette Arap ülkelerinin, bölgesel ve küresel güçlerin dış politikasına yönelik görüşleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre dış politikası en beğenilen ülke Türkiye oldu.

İsrail en büyük dış tehdit olarak görüldü

Ankete katılanların yüzde 58'i Türkiye'nin dış politikasına ilişkin olumlu görüşlere sahip olduğunu belirtti.

30 bin kişinin katıldığı ankette İsrail, yüzde 89'luk oranla en büyük dış tehdit olarak görüldü. Onu ABD ve İran izledi.

ABD'nin Filistin politikası da yüzde 81 oranında olumsuz görüş aldı.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu Washington'un Suriye, Yemen ve Libya politikasını da "olumsuz" olarak değerlendirdi.