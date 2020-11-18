ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını açıkladı.

Blasio, kararı sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.

Salgın, New York'ta en yüksek seviyede

ABD'de COVID-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

COVID-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.