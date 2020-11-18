Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den Nijerya için 15 milyon dolarlık acil durum fonu
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Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden açlık kriziyle mücadele için 15 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdı.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde Boko Haram'ın saldırılar nedeniyle artan gıda güvensizliğini gidermek için 15 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdıklarını söyledi.
Söz konusu eyaletlerde şiddet olaylarının yanı sıra yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının bu durumu endişe verici seviyeye taşıdığı ifade edilen açıklamada, eyaletlerde 5,1 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğuna değinildi.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, insani yardım kuruluşlarının ülkenin kuzeyinde artan gıda güvensizliğinden son derece endişeli olduğunu açıkladı.
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