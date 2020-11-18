BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde Boko Haram'ın saldırılar nedeniyle artan gıda güvensizliğini gidermek için 15 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdıklarını söyledi.

Söz konusu eyaletlerde şiddet olaylarının yanı sıra yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının bu durumu endişe verici seviyeye taşıdığı ifade edilen açıklamada, eyaletlerde 5,1 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğuna değinildi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, insani yardım kuruluşlarının ülkenin kuzeyinde artan gıda güvensizliğinden son derece endişeli olduğunu açıkladı.