Etiyopya ve Endonezya'da toplam 346 kişinin öldüğü uçak kazaları sonrası, Boeing 737 Max uçakları incelenmeye alındı.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık Kurumu, 20 ay süren inceleme sonrası Boeing 737 uçaklarındaki hatanın giderildiğini duyurdu.

Uçağın artık uçuş için güvenli olduğu ifade edildi.

Ancak uçakların uçuşa başlaması için pilotların yapılan değişiklikler hakkında eğitim alması gerekiyor.