Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 19:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boeing 737 Max yolcu uçaklarına uçuş izni verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık Kurumu, 2 büyük kazadan sonra uçuş yasağı getirdiği Boeing 737 Max uçaklarının yasağını kaldırdı.
Etiyopya ve Endonezya'da toplam 346 kişinin öldüğü uçak kazaları sonrası, Boeing 737 Max uçakları incelenmeye alındı.
Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık Kurumu, 20 ay süren inceleme sonrası Boeing 737 uçaklarındaki hatanın giderildiğini duyurdu.
Uçağın artık uçuş için güvenli olduğu ifade edildi.
Ancak uçakların uçuşa başlaması için pilotların yapılan değişiklikler hakkında eğitim alması gerekiyor.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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