Eyaletin Paraçinar bölgesinde bir köyde içerisinde çok sayıda davetlinin bulunduğu düğün evinin çatısı çöktü.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, olayda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.