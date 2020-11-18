Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir düğün evinin çatısının çökmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Eyaletin Paraçinar bölgesinde bir köyde içerisinde çok sayıda davetlinin bulunduğu düğün evinin çatısı çöktü.
Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, olayda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
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