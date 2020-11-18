Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 DEAŞ şüphelisi yakalanırken, baskın yapılan adreslerde çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

Operasyonlarda biri kadın 6 kişi, DEAŞ mensubu olduklarını ve daha önce Salahaddin kırsalında terör saldırılarına katıldıklarını kabul etti.

Yakalanan 6 DEAŞ’lı mahkemeye sevk edildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

