Kredi derecelendirme kuruluşu, hava yolu sektöründe tüketici talebinde bir miktar artış olmasına rağmen, COVID-19 salgınının tüketici talebini önümüzdeki dönemde halen etkileme riskinin mevcut olduğunu söyledi.

Moody’s, hava yolu şirketlerinin 2022 yılına kadar operasyon zararlarını yazmaya devam edebileceği görüşünde.

"Havayolu şirketlerinin geliri yüzde 70 azaldı"

Hava yolu şirketlerinin toplam gelirlerinin bu yıl yaklaşık yüzde 70 seviyesinde azaldığını belirten Moody’s açıklamasında, hava yolu şirketlerinin salgın nedeniyle görünümünün “negatif” olduğunu açıkladı.

2021 yılında aşı çalışmalarının onaylanmasının, aşılamanın sonucunda kitlesel bağışıklığın oluşmasının, havacılık sektöründe tüketim talebini sert bir şekilde artıramayacağının da altını çizdi.

Moody’s tarafından değerlendirilen 23 hava yolunun borçları, 2020 yılında 80 milyar dolar artarak toplam 223 milyar dolara ulaştı, 2021 yılının ilk yarısında bunun toplam 230 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

