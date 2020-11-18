Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin'de COVID-19 vaka sayısında rekor artış
[Fotoğraf: AA]
Filistin'de son 24 saatte 1251 kişide daha koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria’da 5, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 4 kişinin daha COVID-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 667'ye çıktı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam vaka sayısının 78 bin 571'e yükseldiğini açıkladı.
Hastalardan 43'ünün durumu ağır.
Etiketler: Filistin Devleti Koronavirüs
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