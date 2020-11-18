Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya'nın Terhune şehrinde yeni bir toplu mezar bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya ordusunun darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde bir toplu mezara daha ulaşıldı.
Ekipler halihazırda mezardan cesetleri çıkarmaya çalışıyor, toplam ceset sayısı ise henüz bilinmiyor.
Kentte şu ana kadar 27 toplu mezara ulaşıldı.
Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.
Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettikleri dönemde sivilleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.
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