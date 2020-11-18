Cezaya göre, 52 yaşındaki Simon Cooper, saatte 70 mil hız sınırı olan yoldan 856 mille geçti.

Cooper, “Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. 856 mph görünce gözlerime inanamadım. Henüz bu kadar hızlı giden bir araç yaptıklarını düşünmüyorum” diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Polis açıklama yaptı

Polis, cezanın teknik bir arıza sebebiyle bu şekilde yazıldığını açıkladı.

Cooper'ın, hız sınırını 85 mille aştığı, bu nedenle ceza aldığı kaydedildi.