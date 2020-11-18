Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İngiltere'de şaşırtan hız cezası: Saatte 1377 kilometre
[Temsili fotoğraf: Reuters]
İngiltere'de araç teslimat firmasında çalışan bir adama saatte 856 mil (yaklaşık 1377 km) hız yaptığı gerekçesiyle trafik cezası geldi.
Cezaya göre, 52 yaşındaki Simon Cooper, saatte 70 mil hız sınırı olan yoldan 856 mille geçti.
Cooper, “Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. 856 mph görünce gözlerime inanamadım. Henüz bu kadar hızlı giden bir araç yaptıklarını düşünmüyorum” diye konuştu.
[Fotoğraf: DHA]
Polis açıklama yaptı
Polis, cezanın teknik bir arıza sebebiyle bu şekilde yazıldığını açıkladı.
Cooper'ın, hız sınırını 85 mille aştığı, bu nedenle ceza aldığı kaydedildi.
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