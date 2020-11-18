Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan'ın Füzuli'ye attığı fosfor bombası etkisiz hale getirildi
Azerbaycan, işgalden kurtardığı toprakları güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Ermenistan güçlerinin daha önce attığı bir fosfor bombası Füzuli'de etkisiz hale getirildi.
Ermenistan'ın savaş suçları Füzuli'de bir kez daha gün yüzüne çıktı.
17 Ekim'de işgalden kurtarıldığı açıklanan Füzuli şehrinde, Ermeni güçlerinin attığı bir fosfor bombası tespit edildi.
Olay yerine giden uzmanlar bombayı kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.
Ermenistan'ın Füzuli'ye attığı fosfor bombasının etkisiz hale getirildiği anlar @trthaber'de. pic.twitter.com/uC9ODDYmnS— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 18, 2020
Beyaz fosfor bombasının patlama anı saniye saniye görüntülendi.
Ekipler çalışmasını tamamladıktan sonra bölge güvenli hale getirildi.
Ermenistan, daha önce de savaş suçu kabul edilen fosfor ve misket bombası kullanmış, Azerbaycan'da sivillere saldırmıştı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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