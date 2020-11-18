Ermenistan'ın savaş suçları Füzuli'de bir kez daha gün yüzüne çıktı.

17 Ekim'de işgalden kurtarıldığı açıklanan Füzuli şehrinde, Ermeni güçlerinin attığı bir fosfor bombası tespit edildi.

Olay yerine giden uzmanlar bombayı kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.

Ermenistan'ın Füzuli'ye attığı fosfor bombasının etkisiz hale getirildiği anlar @trthaber'de. pic.twitter.com/uC9ODDYmnS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 18, 2020

Beyaz fosfor bombasının patlama anı saniye saniye görüntülendi.

Ekipler çalışmasını tamamladıktan sonra bölge güvenli hale getirildi.

Ermenistan, daha önce de savaş suçu kabul edilen fosfor ve misket bombası kullanmış, Azerbaycan'da sivillere saldırmıştı.

