Ağır silahların kullanıldığı ve hava saldırılarının yapıldığı bölgede operasyon başlaması sonrası Tigray eyaleti sınırından Sudan'a kaçanların sayısı 30 bini aştı.

Birleşmiş Milletler (BM), elektrik ve iletişim hizmetlerine erişimin sağlanamadığı ve tüm yolların kapalı olduğu bölgede büyük çaplı insani krizin kapıda olduğunu duyurdu.

Eyalette kalan 100 bine yakın Eritreli mülteci ve yardıma muhtaç kişilere yardım götürülmesi için insani yardım koridorunun açılmasını beklediğini açıklayan BM'nin talebine henüz hükümet kanadından cevap gelmedi.

Gıda, ilaç ve yakıt yüklü araçların eyalet sınırında beklediği öğrenilirken, Başbakan Abiy Ahmed, askeri operasyonda son aşamaya gelindiğini ve ordunun eyaletin başkenti Mekelle'ye ilerlediğini duyurdu.

Tigray'da yaşayan yabancıların tahliyesinin nasıl gerçekleşeceği ise halen soru işareti.

Tigray'daki olağanüstü hali yöneten komutanlık Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin Mekelle şehrine giden dört köprüyü ve ayrıca Shire ve Aksum arasındaki yollara zarar verdiğini ileri sürdü.

Şimdiye kadar çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor ancak bölgeyle iletişim kurulamamasından ötürü hiçbir bağımsız kaynaktan teyit edilemiyor.

Başbakan Ahmed operasyonda ısrarcı

Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.