Hüseyin, "Irak'tan çekilecek olan 500 unsur diğer koalisyon güçleri değil, ABD askerlerini kapsayacak. Böylece 500 askerin çekilmesiyle Irak'ta 2 bin 500 ABD'li asker kalacak." dedi.

Iraklı Bakan, "ABD ile askeri, güvenlik, istihbarat paylaşımı, hava savunması ve güçlerimizin eğitimi ve donanımı alanlarında iş birliğimiz devam edecek." diyerek, şunları kaydetti:

"ABD ile asker çekilmesi konusunda dördüncü aşamaya geldik. Bundan sonraki aşama ise ABD'nin Irak'taki askeri varlığının sonlandırılması olacak. Irak'taki ABD askerleri karada savaşan değil, eğitim ve danışmanlık amaçlı bulunuyor."

Hüseyin, DEAŞ'ın askeri olarak bitirildiğini ancak örgütün uyuyan hücrelerinin Enbar, Salahaddin ve Kerkük'ün bazı bölgelerinde hala mevcut olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, dün ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıklamıştı.