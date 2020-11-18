Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüştü.

Zeyyani, İsrail'de büyükelçilik açmak için ülkesinin resmi başvurusunu Ashkenazi'ye iletti.

Bahreynli bakan, İsrail'in Bahreyn'de büyükelçilik açma başvurusunun da kabul edildiğini söyledi.

Zeyyani, İsrail'de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile de görüşecek.

Bahreynli Bakan daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılacağı İsrail, ABD ve Bahreyn üçlü toplantısına katılacak.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.