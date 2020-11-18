Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de son 24 saatte 1524 can kaybı
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ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1524 artarak 254 bin 315'e yükseldi.
ABD'de COVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 152 bin 996 artışla 11 milyon 696 bin 280'e çıktı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1524 artarak 254 bin 315'e ulaştığı ülkede COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 89 bini, toplam test sayısı 171 milyonu geçti.
En fazla vaka Teksas'ta
Ülkede en çok vaka 1 milyon 116 bin 913 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 53 bin 293 vakayla Kaliforniya ve 897 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.
New York, 34 bin 58 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
COVID-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 923 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 911 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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