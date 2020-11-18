İstifa kararını Bakanlığın internet sitesinden duyuran Jensen, "Parlamentodaki partilerin çoğunluğunun desteğini yitirdiğimi düşündüğümden dolayı, bugün Başbakan'a hükümette bakan olarak görev alamayacağımı bildirdim." ifadelerini kullandı.

Jensen'in istifasını yeterli bulmayan muhalefet partileri, "yasal dayanak" skandalında, Başbakan Mette Frederiksen'in rolünün de incelenmesini istiyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkede vizon çiftliklerindeki yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.