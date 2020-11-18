Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Sahada ve masada güçlü Türkiye" etiketiyle paylaştığı mesajda, söz konusu vatandaşlarla ilgili, "En yakın zamanda Türkiye'de ailelerine kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

#Etiyopya’nın #Tigray bölgesindeki çatışmaların arasında kalan vatandaşlarımızı yoğun girişimlerimizle Addis Ababa’ya getirdik. En yakın zamanda Türkiye’de ailelerine kavuşturacağız. #SahadaveMasadaGüçlüTürkiye ???????? pic.twitter.com/yaBObLqzuq — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 18, 2020

Bakan Çavuşoğlu, çatışmaların arasında kalan Türk vatandaşlarıyla bir telefon görüşmesi de gerçekleştirerek, Türkiye'nin daima yanlarında olduğunu söyledi.