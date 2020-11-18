Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya'daki Türk vatandaşları Addis Ababa'ya getirildi
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çatışmaların arasında kalan Türk vatandaşlarının yoğun girişimler sonucu Addis Ababa'ya getirildiğini duyurdu.
Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Sahada ve masada güçlü Türkiye" etiketiyle paylaştığı mesajda, söz konusu vatandaşlarla ilgili, "En yakın zamanda Türkiye'de ailelerine kavuşturacağız." ifadesini kullandı.
#Etiyopya’nın #Tigray bölgesindeki çatışmaların arasında kalan vatandaşlarımızı yoğun girişimlerimizle Addis Ababa’ya getirdik. En yakın zamanda Türkiye’de ailelerine kavuşturacağız. #SahadaveMasadaGüçlüTürkiye ???????? pic.twitter.com/yaBObLqzuq— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 18, 2020
Bakan Çavuşoğlu, çatışmaların arasında kalan Türk vatandaşlarıyla bir telefon görüşmesi de gerçekleştirerek, Türkiye'nin daima yanlarında olduğunu söyledi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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