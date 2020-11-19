Filistinli bir yetkili, Mahmud Abbas'ın BAE ve Bahreyn'deki Filistin büyükelçilerinin yeniden bu ülkelere gönderilmesine karar verdiğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi Isam Masalaha ile Manama Büyükelçisi Halid Arif'in henüz çalışmalarına başlamadığını ifade etti.

Söz konusu kararın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Büyükelçiler İsrail ile normalleşmeye tepki olarak geri çekilmişti

Filistin yönetimi, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasına tepki için 13 Ağustos'ta Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çektiğini duyurmuştu.

Filistin'in Manama Büyükelçisi de yine Bahreyn-İsrail normalleşmesine tepki olarak 11 Eylül'de geri çekilmişti.

Filistin yönetimi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini açıklamıştı.