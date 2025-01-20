Donald Trump ABD'nin 47. başkanı oldu

ABD Başkanı Trump, 4 yıllık aranın ardından bugün Kongre'de düzenlenen törende yemin ederek görevine resmen başladı.

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'e üstünlük sağlayarak seçimleri kazanan Trump, bugün Beyaz Saray'a yeniden döndü.

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç John Roberts'ın yönettiği ve dua ile başlayan törende yemin eden Trump, ülkenin 47. Başkanı olarak tarihe geçti.

Trump'ın, eşi Melani Trump'ın tuttuğu İncil'e yemin ederken el basmaması ise dikkat çekti.

Trump, "Ben, Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını tüm gücümle muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim." ifadeleriyle yemin etti.

Soğuk hava nedeniyle Trump'ın talimatıyla Kongre binası içinde gerçekleşen yemin törenine Joe Biden'ın yanı sıra eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.

"ABD'nin altın çağı başlıyor"

Trump yemin töreninin ardından yaptığı konuşmaya, "ABD'nin altın çağı şimdi başlıyor." diye başladı.

Hükümetin güven kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Trump, yüzleştikleri zorluklar konsunda dürüst olmaları gerektiğini belirtti.

Meksika sınırında "Ulusal Acil Durum" ilan edecek

ABD Başkanı Trump, ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ederek yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini söyledi.

ABD'nin resmi politikası: Sadece iki cinsiyet var

ABD Başkanı Trump, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" diye konuştu.

"Panama Kanalı'nı geri alacağız"

Trump, Panama Kanalı'nın Panama'ya verilmesinin "aptallık" olduğunu belirterek, "Panama Kanalı'nı Panama değil, Çin idare ediyor. Kanalı geri alacağız." dedi.

ABD Başkanı, "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini kullandı.