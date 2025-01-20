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Dünya
AA, TRT Haber 20.01.2025 18:50

Slovakya Başbakanı Fico Türkiye'de: Çok büyük siyasi ve ekonomik aktörsünüz

Slovakya Başbakanı Robert Fico, "Çok büyük siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz" dedi.

Slovakya Başbakanı Fico Türkiye'de: Çok büyük siyasi ve ekonomik aktörsünüz
[Fotograf: AA]

Slovakya Başbakanı Fico, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin birçok spesifik alanda dünya lideri olduğunu belirten Fico, "Türkiye'nin (AB'ye) tam üyelik arzusunun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesini diliyorum. Slovakya Cumhuriyeti'nin tam desteği sizinle" dedi.

Robert Fico, "Çok büyük siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'deki politikalarını "büyük saygıyla" takip ettiklerini belirten Slovakya Başbakanı, Ukrayna'da bir barış ve ateşkes için Türkiye'nin aracılık edebileceğini söyledi.

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