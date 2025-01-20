Açık 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.01.2025 18:24

Myanmar'da cunta yönetimi ile isyancılar ateşkes imzaladı

Myanmar'da askeri darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi ile silahlı direnişçi grupları bir araya getiren Ulusal Demokratik İttifak Ordusunun (MNDAA), Çin'in ara buluculuğunda ateşkese vardı.

Myanmar'da cunta yönetimi ile isyancılar ateşkes imzaladı
[Fotograf: Reuters]

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ateşkesi, bugün Pekin'de yapılan olağan basın toplantısında duyurdu.

Sözcü Mao, Myanmar hükümeti ile MNDAA'nın Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de yürüttükleri müzakerelerin ardından ateşkes anlaşmasını imzaladıklarını belirtti.

Ateşkesin 18 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiği bilgisini paylaşan Mao, tarafların barış müzakerelerindeki kolaylaştırıcı rolü nedeniyle Çin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

ETİKETLER
Myanmar
Sıradaki Haber
Gazze'de can kaybı 47 bin 35'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:33
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:59
Slovakya Başbakanı Fico Türkiye'de: Çok büyük siyasi ve ekonomik aktörsünüz
18:33
Mısır'dan Gazze'ye 281 yardım tırı geçti
19:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir
18:22
Gazze'de can kaybı 47 bin 35'e yükseldi
18:13
Kardan kapanan Erzurum-Tekman kara yolu ulaşıma açıldı
Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a yükseldi
Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a yükseldi
FOTO FOKUS
TRT 1'in yeni dizisi: Bir Zamanlar İstanbul
TRT 1'in yeni dizisi: Bir Zamanlar İstanbul
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ