Myanmar'da cunta yönetimi ile isyancılar ateşkes imzaladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ateşkesi, bugün Pekin'de yapılan olağan basın toplantısında duyurdu.

Sözcü Mao, Myanmar hükümeti ile MNDAA'nın Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de yürüttükleri müzakerelerin ardından ateşkes anlaşmasını imzaladıklarını belirtti.

Ateşkesin 18 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiği bilgisini paylaşan Mao, tarafların barış müzakerelerindeki kolaylaştırıcı rolü nedeniyle Çin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açtı.