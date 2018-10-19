Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kosova'ya FETÖ mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kosova’da, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

"FETÖ'nün Kosova'da barınmasını istemeyiz"

Pacolli ile ortak basın toplantısına katılan Çavuşoğlu, "Eğitim alanında Maarif Vakfımız var, Maarif Vakfı Kosada okullar açmak istiyor. Kosova yönetiminin devredeceği okulları da almaya hazırdır. Biz çocuklarımızı teröristlere teslim etmeyelim. FETÖ bir terör örgütüdür Türkiye’de darbe girişiminde bulunmuştur. Bunu yapan teröristler Kosova’da da bunu yapabilir. Elbette kardeş Kosova’dan Türkiye’de darbe yapmış teröristlerin burada bulundurmasını istemeyiz. Bize iade edilmesi gereken teröristleri iade etmelerini bekleriz. Kardeşlerimizden beklentimiz budur." dedi.

"Kosova'nın Avrupa kurumlarına entegresi önemli"

Dışişleri Bakanı Kosova’nın bağımsızlığına vurgu yaptı, diğer ülkelerle görüşmelerinde de bunu sık sık dile getirdiğini ifade etti:

"Özellikle Kosova’yı tanımamış ülkelere bunu belirtiyoruz. Avrupa kurumlarına, Avrupa Atlantik kurumlarına entegre önemlidir. Örneğin Avrupa Konseyine Kosova’nın üyeliği için çaba sarf ediyoruz."

"Yatırımcıları Kosova'ya yatırım yapmaya çağırıyoruz"

Kosova Dışişleri Bakanı Pacolli iki ülke ilişkilerine vurgu yaptı. 22’ye yakın anlaşma bulunduğunu bununla da yetinilmeyeceği başka anlaşmaların da ilave edileceğini söyledi.

Türk yatırımcılara Kosova’ya yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı ayrıca Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava ile de görüştü.

Kaynak: TRT Haber