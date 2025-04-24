Dinozorları yiyen dev antik timsahların sırrı çözüldü

Deinosuchus, dünya tarihinin en büyük timsah türlerinden biriydi. Bir otobüs boyutunda olan bu dev, muz büyüklüğünde dişlere sahipti.

Yaklaşık 82 milyon ila 75 milyon yıl önce Kuzey Amerika'nın nehirlerinde ve haliçlerinde yüzüyordu.

Yüzeyi geniş ve uzun olan kafatası, diğer timsahlarda görülen herhangi bir yapıyla benzerlik taşımıyordu.

Kretase dönemine ait kemiklerde bulunan diş izleri, Deinosuchus'un dinozorları ya da dinozor leşlerini avladığını gösteriyor.

Deinosuchus, ismiyle "terör timsahı" olarak bilinse de, daha önce alligator (timsah) akrabası olarak sınıflandırılmıştı.

Ancak, yeni bir fosil analizi ve modern timsahlar ile alligatorların genetik verileri, Deinosuchus'un farklı bir timsah ailesine ait olduğunu ortaya koydu.

Deinosuchus, modern alligatorlardan farklı olarak, tuzlu suya dayanıklı tuz bezlerine sahipti. Bu özellik, ona tuzlu sularda hayatta kalma yeteneği kazandırıyordu.

Bu tuz toleransı, Deinosuchus'un Kuzey Amerika'yı ikiye bölen Batı İç Deniz Yolu'nu geçmesini ve kıyıdaki bataklıklarda yaşamayı mümkün kıldı.

Yeni yapılan bu araştırma, timsahların evrimsel ilişkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu ve bazı türlerin çevresel değişikliklere nasıl uyum sağladığı hakkında ipuçları verdi.

Deinosuchus'un, alligator akrabalarının ulaşamadığı yerlerde dolaşarak devasa bir yırtıcıya dönüştüğü ifade ediliyor.

Dr. Márton Rabi, araştırmanın baş yazarı, “Deinosuchus'un varlığı bu bataklıklarda herkes için bir tehlike oluşturuyordu. Gerçekten de 8 metreye (26 feet) kadar uzunluğa sahip bir hayvandan bahsediyoruz” dedi.

Araştırmacılar, modern timsahlar ve alligatorlar arasında yapılan genetik analizlerle, bu eski timsahların evrimsel geçmişini yeniden yapılandırdı. Bu yeni analiz, Deinosuchus'un aslında "büyük bir alligator" olmadığını ve evrimsel olarak farklı bir dalda geliştiğini ortaya koydu.

Dr. Evon Hekkala, araştırmaya dahil olmayan bir biyoloji profesörü, “Bu özellik, geçmişte iklim değişikliklerinin etkisiyle evrimsel olarak daha esnek bir şekilde hayatta kalan timsahlar için çok önemliydi” dedi.

Sonuç olarak, Deinosuchus, sadece dev bir timsah olmakla kalmayıp, aynı zamanda iklim değişikliklerine karşı büyük bir çevresel dayanıklılığa sahipti. Timsahların evrimsel geçmişine dair bu yeni anlayış, hem geçmişteki hem de günümüzdeki dev timsah türlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.