İngiltere Yahudi kuruluşunun onlarca üyesi İsrail'e yönelik eleştiriler nedeniyle disiplin cezasıyla karşı karşıya

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 18. ayına girilirken, İngiltere Yahudi toplumunda yaşanan görüş ayrılıkları derinleşiyor.

Yahudi Temsilciler Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, söz konusu açık mektuba imza atan 36 üyenin “çok sayıda şikayet” nedeniyle şikayet prosedürüne tabi tutulduğunu duyurdu.

Kurulun dış ilişkiler birimi başkan yardımcısı Harriett Goldenberg, soruşturma süresi boyunca görevinden uzaklaştırıldı.

Goldenberg, yürütme kurulundaki görevinden de soruşturma tamamlanana kadar çekilmesi yönünde uyarıldı.

“Bu mektup, kurulumuzun İsrail politikasını yansıtmıyor”

Yapılan açıklamada, Financial Times tarafından yayımlanan mektubun kurulun İsrail politikasıyla bağdaşmadığı belirtilirken, durumun değerlendirilmesi için yürütme kurulunun salı günü özel olarak toplandığı kaydedildi.

Toplantıda oybirliğiyle disiplin sürecinin başlatılması kararlaştırıldı. Kurul, bu sürecin en az dört hafta süreceğini bildirdi.

Mektupta imzası bulunan üyeler, Gazze'de yaşananlara daha fazla sessiz kalamayacaklarını belirterek, “İsrail’in ruhu parçalanıyor. Yaşananlar dayanılmaz olsa da, Yahudi değerlerimiz bize sesimizi yükseltmemizi emrediyor” ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2023’te Hamas tarafından düzenlenen saldırıların ardından başlayan savaş süresince, Yahudi Temsilciler Kurulu'nun açıklamaları büyük ölçüde İsrail hükümetiyle paralel bir çizgide olmuştu.

Kurul Başkanı Phil Rosenberg, son toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Davranış kurallarının ihlali iddialarını çok ciddiye alıyoruz. Yahudi Temsilciler Kurulu adına yalnızca demokratik olarak seçilen fahri yöneticilerimiz ve yetkili personelimiz konuşabilir” dedi.

“Yanlış bir izlenim oluşturuldu”

Kurulun CEO’su Michael Wegier ise geçen hafta yaptığı açıklamada, bazı üyelerin kendi adlarına değil, kurul adına konuşuyormuş izlenimi verdiğini söyledi. Bu durumun toplum içinde ve dışında kafa karışıklığına yol açtığını belirtti.

Wegier, Jewish Chronicle gazetesindeki yazısında şu ifadeleri kullandı: “Toplum içindeki meşru ve çoğu zaman acı veren tartışmaların, ulusal gazetelerin mektup köşelerine taşınması, tüm toplumu temsil eden resmi duruş hakkında yanlış bir algı oluşturmakta ve tehlikeli bir örnek teşkil etmektedir.”

Mektuba imza atan üyelerin büyük bölümünün Reform, Liberal veya Masorti cemaati mensubu olduğu, şikayetlerin çoğunun ise İngiltere’nin en büyük cemaat grubu olan United Synagogue üyelerinden geldiği bildirildi.

Soruşturma sürecinde görevden uzaklaştırılan Harriett Goldenberg’in konuya ilişkin yorum yapmadığı belirtildi.