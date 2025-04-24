Fransa Başbakanının kızı: Katolik okulda acımasızca dövüldüm

Fransa Başbakanı François Bayrou’nun 53 yaşındaki kızı Helene Perlant, Paris Match dergisine verdiği röportajda, 1980’li yıllarda katıldığı yaz kampında bir rahip tarafından tüm öğrencilerin önünde dövüldüğünü söyledi. Perlant, olay yaşandığında 14 yaşında olduğunu ve babasına hiçbir şey anlatmadığını belirtti.

Notre-Dame de Bétharram adlı özel Katolik okulda yaşanan olaylar, uzun süredir gündemde olan istismar skandalının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şubat 2024’ten bu yana okulla ilgili 200’den fazla suç duyurusu yapıldı. Bunların 90’ı cinsel şiddet iddialarını içeriyor. Bazı şikayetlerde birden fazla rahibin karıştığı grup tecavüzü suçlamaları yer alıyor.

“Beni saçlarımdan sürükledi, yumrukladı ve tekmeledi”

Perlant, yayımlanacak bir kitapta da yer alan açıklamasında, “Uyku tulumlarımızı yerleştirirken bir anda Rahip Lartiguet beni saçlarımdan tutup yerlerde sürükledi, sonra vurmaya başladı. Özellikle karnıma sert tekmeler attı. Korkudan altıma yaptım ve bütün gece o şekilde tulumumda kıvrılıp kaldım” ifadelerini kullandı.

Bétharram okulunun adeta “bir tarikat ya da totaliter rejim gibi” işlediğini söyleyen Perlant, öğrenci ve öğretmenler üzerinde yoğun bir psikolojik baskı kurulduğunu, bu nedenle kimsenin ses çıkaramadığını dile getirdi.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran açıklama, Bayrou’nun yıllar içinde okul ile kurduğu bağ nedeniyle ayrıca dikkat çekti. Bayrou’nun eşi okulda din dersi öğretmenliği yaparken, üç çocuğu da Bétharram’da eğitim aldı. Ayrıca, başbakan uzun yıllar okulun bulunduğu bölgede yerel siyasetçi olarak görev yaptı.

Bayrou, bugüne kadar tüm istismar iddialarından habersiz olduğunu ısrarla savundu. Ancak muhalefet partileri, özellikle 1990’lı yıllarda Eğitim Bakanı olduğu dönemde ve bölge siyasetine hâkimken olaylardan bilgisi olduğuna dair ciddi şüpheler bulunduğunu öne sürüyor.

Yeminli ifadelerle çelişen savunma

Parlamentoda konuşan sol görüşlü milletvekili Paul Vannier, “Sayın Başbakan, milletvekillerine yalan söylediniz. O dönemde göreviniz gereği bu şiddeti durdurmanız gerekirdi” diyerek Bayrou’yu sert bir dille eleştirdi.

Skandalla ilgili kurulan meclis komisyonu bu ay içerisinde iki tanığın yeminli ifadelerine başvurdu. Bu ifadeler, Bayrou’nun okul hakkındaki bilgisi olmadığını ileri süren beyanlarıyla çelişti.

1998 yılında okul müdürü olan bir rahip hakkında yürütülen tecavüz soruşturmasını yürüten müfettiş Alain Hontangs, o dönemde yerel meclis başkanı olan Bayrou’nun soruşturmanın ertelenmesine müdahil olduğunu yeminli olarak beyan etti.

Yargıç Christian Mirande ise Bayrou ile cinsel saldırı iddialarını konuştuğunu doğruladı ancak Hontangs’a konuyla ilgili bilgi verip vermediğini hatırlamadığını söyledi. Yine de Hontangs’ın anlatımına güvendiğini belirtti.

Bayrou ise basına yaptığı açıklamada, “Hiçbir yargı sürecine müdahil olmadım” dedi. Başbakan, 14 Mayıs'ta meclis komisyonu tarafından ifadeye çağrıldı.