Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirtsos, kendisinin, ulusal güvenliğe yönelik tehdit oluşturduğu iddiasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, tüm şüpheliler hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

Euractiv sitesi,16 Aralık 2022'de yayımladığı haberinde, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yorgos Kirtsos ve gazeteci Tasos Telloglu'nun Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından "dinlendiğini" iddia etmişti.

Kirtsos, Yeni Demokrasi'den (ND) Avrupa Parlamentosuna girmiş, ancak 18 Şubat 2022 tarihinde "ülke aleyhine konuştuğu" gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

Yorgos Kirtsos, şu an liberal "Avrupa'yı Yenile" grubunda yer alıyor.

Documento gazetesi, daha önce yayımladığı haberlerde eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü.