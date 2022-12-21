Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da polise silahlı saldırı: 3 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Kenya'nın kuzeyinde güvenlik güçlerini taşıyan bir araca düzenlenen saldırıda 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişi öldü.
Bölge Polis Müdürü George Seda, yaptığı açıklamada, yere döşenmiş el yapımı bir patlayıcının güvenlik güçlerinin geçtiği sırada infilak ettiği bilgisini paylaştı.
Seda, patlamada ve sonrasında çıkan çatışmada 2'si polis memuru 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Saldırı sonrası aracın ateşe verilerek yakıldığını aktaran Seda, araçta bulunan bazı kişilerden henüz haber alınamadığını ifade etti.
Kenya polisi, saldırganları bulmak için bölgede operasyon başlattı.
Eş-Şebab örgütünün sorumlu tutulduğu saldırıda, şüphelilerin Somali sınırına kaçtığı bilgisi verildi.
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